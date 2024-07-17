«Алтын асыр» одержал победу над румынским «Метаглобусом» в товарищеском матче

Футбольный клуб «Алтын асыр» из Ашхабада, проводящий учебно-тренировочные сборы в румынском городе Брашов, успешно провел свой первый международный товарищеский матч. Туркменская команда встретилась с «Метаглобусом», представляющим второй дивизион чемпионата Румынии, сообщает издание Jankoyer.com.tm.

Матч завершился минимальной победой «Алтын асыра» со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 22-й минуте с пенальти полузащитником Муратом Аннаевым.

Эта игра стала частью подготовки «Алтын асыра» к предстоящему отборочному раунду второй Лиги чемпионов АФК. Решающий матч за выход в групповой этап турнира состоится 14 августа в Калькутте, где туркменская команда встретится с индийским клубом «Ист-Бенгал».

Как отмечает источник, в ходе сборов в Румынии «Алтын асыр» проведет еще несколько товарищеских матчей.