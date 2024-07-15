Увеличился объем инвестиций, направленных на развитие экономики Туркменистана

В Туркменистане объём инвестиций, направленных на развитие национальной экономики, за первое полугодие по сравнению с тем же периодом 2023 года увеличился на 20,8%, что в соотношении к ВВП составило 17,3%. При этом 48,5% освоенных капвложений отпущены на сооружения производственного назначения, а 51,5 % — на объекты ­социально-культурной сферы.

Об этом 12 июля доложил министр финансов и экономики страны С.Джораев в ходе расширенного заседания Правительства, посвященного итогам первого полугодия.

Относительно освоения госбюджета министр сообщил, что по состоянию на 1 июля исполнение доходной части составило 102,1%, а расходной – 97,7%.

За отчетный период доходная часть по местным бюджетам выполнена на уровне 101,4 процента, а расходная – на 98,2 процента.

Также сообщалось, что за январь-июнь текущего года проведено 44 заседания балансовых комиссий, в том числе региональных – 38, в ходе которых были рассмотрены итоги финансово-хозяйственной деятельности министерств и отраслевых ведомств, их подотчётных учреждений и предприятий, сообщает ТДХ.