Туркменистан осудил покушение на Дональда Трампа

В Туркменистане с глубокой озабоченностью восприняли весть о покушении на жизнь 45-го Президента США Дональда Трампа, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

«Туркменская сторона решительно осуждает этот акт насилия и желает Дональду Трампу скорейшего выздоровления. Туркменистан является активным участником международных усилий по борьбе с терроризмом во всех формах его проявления, а также актами политического насилия, порождающими напряженность в обществе, – говорится в заявлении.

Как сообщил CNN, 13 июля во время выступления Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании началась стрельба, экс-президент США получил ранение в ухо. Еще два человека пострадали, один был убит.