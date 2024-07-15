В Брюсселе презентовали клип к юбилею Махтумкули

В посольстве Туркменистана в Бельгии прошла презентация музыкального видеоклипа, посвященного 300-летию туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Клип на рэп-композицию о Туркменистане, исполненную бельгийским артистом Тони, был снят в знаменитых локациях Брюсселя и в самом посольстве.

Мероприятие посетили представители европейских СМИ, институтов ЕС, аналитических центров и дипломатического корпуса. Посол Сапар Пальванов подчеркнул значимость Махтумкули Фраги для туркменской культуры и мировой литературы, процитировав отрывок из его стихотворения «Лучше». Посол также сообщил о планах Тони создать песню на основе стихов Махтумкули при содействии диппредставительства.

На мероприятии также выступила независимый исследователь по экологии и истории Центральной Азии Дарья Сойсал, которая подчеркнула авторитет Махтумкули Фраги не только для туркменского народа, но и для мира. Она отметила, что работы Махтумкули посвящены нравственному воспитанию человека, дружелюбию, миру и саморазвитию. Дарья Сойсал прочла на туркменском языке следующие строки из его произведения: «Magtymguly, owal özüň düzetgil, Özüňi sen özgelere göz etgil», которые призывают к саморазвитию и служению примером для других.

После демонстрации клипа «Turkmenistan Dreams» гостям предложили блюда туркменской кухни. Тони исполнил песню вживую, облачившись в традиционный туркменский костюм.

Текст песни, написанный дипломатом посольства Марал Рахымовой, воспевает культурное наследие, природные красоты и дух Туркменистана. В ней упоминаются исторические города, включенные в список ЮНЕСКО, знаменитые туркменские ковры, пустыня Каракумы и Каспийское море.

Посмотреть клип можно по этой ссылке.