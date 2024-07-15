В Ашхабаде состоится концерт «Песни на все времена»
Ашхабадцы и гости столицы приглашаются посетить концерт «Песни на все времена», который состоится 4 августа в киноконцертном центре «Туркменистан».
В программе концерта выступят Марта Гирис, Алекс Кув, Айлара Байрамова, Григорий Амбарцумов, Анна Хоммадова.
Прозвучат песни из репертуара Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Уитни Хьюстон, Александра Серова, Любови Успенкой, Юрия Шатунова и многих других исполнителей.
Начало концерта в 19:00.
По вопросам приобретения билетов обращаться по номерам:
- +99363 00 53 20
- +99365 01 08 41
- +99365 01 79 66