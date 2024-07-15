В Ашхабаде состоится концерт «Песни на все времена»

Ашхабадцы и гости столицы приглашаются посетить концерт «Песни на все времена», который состоится 4 августа в киноконцертном центре «Туркменистан».

В программе концерта выступят Марта Гирис, Алекс Кув, Айлара Байрамова, Григорий Амбарцумов, Анна Хоммадова.

Прозвучат песни из репертуара Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Уитни Хьюстон, Александра Серова, Любови Успенкой, Юрия Шатунова и многих других исполнителей.

Начало концерта в 19:00.

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