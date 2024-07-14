Экипаж Данатарова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

Туркменский экипаж Максатмырата Данатарова из команды Федерации автомобильного спорта Туркменистана стал победителем восьмого этапа ралли‑марафона «Шелковый путь» в зачете серийных внедорожников Т2, сообщает silkwayrally.com.

Второе место занял другой туркменский экипаж под управлением Мердана Тойлыева, который отстал от победителя на 13 минут, третьим стал российский экипаж Андрея Сушенцова (отставание – 19 минут).

Девятый этап, протяженность которого составит 422,69 км, пройдет в субботу, 13 июля.

Ралли «Шелковый путь» финиширует 15 июля в столице Монголии Улан‑Баторе.