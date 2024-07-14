Экипаж Данатарова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

Экипаж Данатарова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

Туркменский экипаж Максатмырата Данатарова из команды Федерации автомобильного спорта Туркменистана стал победителем восьмого этапа ралли‑марафона «Шелковый путь» в зачете серийных внедорожников Т2, сообщает silkwayrally.com.

Второе место занял другой туркменский экипаж под управлением Мердана Тойлыева, который отстал от победителя на 13 минут, третьим стал российский экипаж Андрея Сушенцова (отставание – 19 минут).

Девятый этап, протяженность которого составит 422,69 км, пройдет в субботу, 13 июля.

Ралли «Шелковый путь» финиширует 15 июля в столице Монголии Улан‑Баторе.