Сердар Бердымухамедов адресовал поздравления хлеборобам Туркменистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание хлеборобам страны по случаю их трудовой победы – более 1 миллиона 400 тысяч тонн собранного урожая пшеницы и выполнения договорных обязательств.

«В этой замечательной трудовой ­победе по производству богатого урожая пшеницы во имя дальнейшего укреп­ления продовольственного изобилия в стране есть большой вклад этрапских зерноводческих хозяйств велаятов, частных производителей, передовиков дайхан-хлеборобов и всех тружеников сельского хозяйства», — говорится в Послании.

В настоящее время ведутся масштабные работы по выращиванию богатых урожаев культур посредством кардинального преобразования сельского хозяйства, регулярных закупок высокопроизводительной сельхозтехники от ведущих мировых производителей, обеспечения повышающими плодородие земель минеральными удобрениями и широкого внедрения в производство последних достижений науки.

«Высокие показатели, достигнутые дайханами по получению богатого урожая в результате успешного осуществления этих работ, вызывают у нас гордость», — подчеркнул Президент.

В этом году мы была повышена государственная закупочная цена на пшеницу, создан специальный Научно-исследовательский институт для ведения отрасли зерноводства в стране на научной основе, налажен сев высокоурожайных семян пшеницы. Эти масштабные работы способствуют систематическому развитию сельхозпроизводства, в том числе зерноводческой отрасли, а также значительному повышению социально-бытового уровня жизни сельского населения.

«Зерно – наше богатство. Именно поэтому, твёрдо убеждён, что вы полностью, не потеряв ни единого зёрнышка, соберете весь выращенный вдохновенным трудом и усердием урожай зерна, и прочно заложите основу щедрого урожая нового года», — заключил глава государства, пожелав хлеборобам крепкого здоровья, семейного благополучия, достижения больших успехов, сообщает ТДХ.