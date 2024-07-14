Приемная кампания в вузах и профшколах Туркменистана стартует 15 июля

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Распоряжение о начале приемной кампании в высшие и средние профессиональные учебные заведения страны на 2024 год. Согласно документу, прием документов и вступительные экзамены будут проходить с 15 июля по 26 августа 2024 года, передает TDH.

Утвержден план приема студентов по регионам, включая города Ашхабад и Аркадаг. Создана Государственная комиссия, которая будет осуществлять организационно-методическое руководство процессом поступления.

Вступительные испытания пройдут непосредственно в учебных заведениях. Хякимликам велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг поручено обеспечить необходимые условия для работы приемных комиссий.