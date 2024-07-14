Правительство Туркменистана уйдет в месячный отпуск с 1 августа

Члены Правительства Туркменистана, за исключением руководителей сельскохозяйственного комплекса и хякимов велаятов, получили разрешение на трудовой отпуск с 1 августа по 1 сентября 2024 года. Такое решение Президент Сердар Бердымухамедов озвучил на расширенном по итогам первого полугодия заседании Кабинета Министров, передает TDH.

Как и в предыдущие годы, чиновникам рекомендовано провести отпуск в пределах страны – в Национальной туристической зоне «Аваза», курорте Арчман, санатории Йылысув или других оздоровительных учреждениях Туркменистана.

Констатировав, что показатели минувшего полугодия в целом удовлетворительны, Президент Сердар Бердымухамедов поручил руководителям всех министерств и отраслевых ведомств провести в предстоящие дни совещания по результатам работ, проделанных в течение прошедших шести месяцев.