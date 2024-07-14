Масло из воздуха получило поддержку Билла Гейтса

В борьбе с климатическими изменениями человечеству, возможно, придется отказаться от традиционных жиров в пользу альтернативных источников. Стартап Savor из Сан-Хосе представил революционную технологию производства масла из воздуха, привлекшую значительные инвестиции от известного филантропа Билла Гейтса. Об этом сообщает techcult.ru.

Концепция основана на использовании углерода и водорода, основных компонентов органических веществ, для создания жирных кислот посредством термохимической обработки. Сырьем служат обычная вода и углекислый газ, извлекаемый из атмосферы.

Ключевое преимущество этой технологии – отсутствие новых выбросов и снижение существующего загрязнения воздуха. Молекулярная структура полученного продукта идентична традиционным маслам, но без естественных примесей, что, по словам Гейтса, обеспечивает приятный вкус.

Теперь перед разработчиками стоит задача масштабирования производства для снижения стоимости и повышения доступности этого инновационного продукта.