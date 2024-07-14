Детям в оздоровительно-реабилитационном центре города Аркадаг вручили подарки

Дети, находящиеся на лечении и восстановлении в Детском оздоровительно-реабилитационном центре имени Гурбангулы Бердымухамедова в городе Аркадаг получили подарки от имени Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа

Подарки были вручены по случаю трудовой победы хлеборобов Туркменистана.

В ходе состоявшегося торжества дети выступили с творческими номерами, читали стихи, пели песни, танцевали, сообщает «Туркменистан: Золотой век».