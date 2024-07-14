«Головоломка 2» побила рекорд «Холодного сердца» по кассовым сборам

Анимационный фильм «Головоломка 2» демонстрирует впечатляющие результаты в мировом прокате. Продолжение популярной картины уже собрало 1,287 миллиарда долларов, превзойдя показатели первой части «Холодного сердца» (1,274 миллиарда долларов). Об этом сообщает Film.ru.

Среди анимационных проектов впереди «Головоломки 2» остаются лишь несколько фильмов, включая «Братья Супер Марио в кино» ($1,36 млрд), вторую часть «Холодного сердца» ($1,45 млрд) и новую версию «Короля Льва» ($1,6 млрд), хотя последний некоторые эксперты относят к игровому кино. Стоит отметить, что этот сиквел уже стал самым успешным в финансовом плане проектом студии Pixar.

Ожидается, что в ближайшие дни сборы «Головоломки 2» превысят отметку в 1,3 миллиарда долларов, что позволит ей войти в двадцатку самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа.