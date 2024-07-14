В Туркменистане с начала 2024 года добыто свыше 40,2 млрд куб. м газа

В первом полугодии 2024 года Туркменистан добыл свыше 40,2 млрд кубометров природного газа. Эту информацию озвучил председатель Государственного комитета по статистике Довлетгелди Аманмухаммедов на расширенном заседании Кабинета Министров страны, сообщает TDH.

Помимо газа, за этот же период в стране было добыто более 4,16 млн тонн нефти. Аманмухаммедов также отметил рост производства нефтепродуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: выпуск нефтяного битума увеличился на 13,2%, а производство мазута выросло на 31,7%.

Ранее сообщалось, что объем добычи природного газа в Туркменистане по итогам 2023 года составил 80,6 млрд куб. м., годом ранее добыча газа была на уровне 80 млрд куб. м.

Туркменистан занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара.