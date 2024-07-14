В Ашхабаде прошёл торжественный приём в честь Национального дня Франции

Посольство Франции в Туркменистане дало торжественный приём в столичном отеле «Олимпия». Приём организован по случаю Национального праздника Франции, отмечаемого 14 июля.

В своей речи посол Филипп Мерлен отметил все более крепнущие связи между Францией и Туркменистаном, подчеркнув динамику в сфере образования, культурно-гуманитарном направлении, в науке, передает корреспондент «Туркменпортала».

Особо была подчеркнута роль Французского института в Ашхабаде. Вот уже 20 лет Институт содействует изучению и преподаванию французского языка в Туркменистане.

«В Празднике Франкофонии-2024 приняло участие более 1000 студентов и школьников из семи городов Туркменистана, — отметил посол. – Мы продолжим предлагать туркменской общественности новые возможности культурного сотрудничества».

Также Филипп Мерлен подчеркнул туркмено-французское взаимодействие в направлениях археологии и спелеологии, отметив успешную деятельность французских археологов в городище Улуг-Депе и спелеологические экспедиции в горах Койтендага, которые продолжатся и в 2025 году. В этой связи посол подчеркнул, что в конце 2024 года в Ашхабаде состоится выставка, посвященная историко-культурному памятнику Улуг-Депе.

После торжественной части многочисленные гости празднества были приглашены насладиться культурной программой вечера, а также угощением от французского посольства.