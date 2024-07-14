В Ашхабаде прошла презентация по процедурам регистрации хозяйственных обществ

Сегодня в Американском центре Ашхабада состоялась презентация на тему «Процедура регистрации хозяйственного общества и неправительственной организации».

Директор ХО «Ынамлы дурмуш» Махым Мамедтачева рассказала о том, как протекает процесс регистрации НПО, какие документы необходимо подготовить.

Заместитель директора «Ынамлы дурмуш» Ольга Чарыева проинформировала аудиторию о том, что представляет собой хозяйственное общество, как правильно подготовить пакет документов на регистрацию.

Следующая презентация на тему «Проектная деятельность: регистрация грантов» состоится в Американском центре 3 августа.

Миссия ХО «Ынамлы дурмуш» заключается в продвижении ценностей гуманизма, предоставлении возможностей для развития молодежи и женщин, оказании поддержки в социальной адаптации семей, создании путей сотрудничества и расширении возможностей профессионального роста граждан Туркменистана с целью содействия устойчивому и инклюзивному экономическому развитию страны.

Консультации «Ынамлы дурмуш» предоставляются на бесплатной основе.

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