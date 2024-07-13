Центр туркменского языка и культуры организовал для первокурсников АГУ цикл мероприятий

Центр туркменского языка и культуры организовал для студентов-первокурсников Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева цикл мероприятий, посвященных культуре и быту народа Туркменистана.

Как сообщается на сайте АГУ, студенты агро-биологического факультета вместе со студенческим активом землячества Туркменистана Астраханского филиала Ассоциации иностранных студентов знакомились с богатым культурным наследием и удивительной природой страны.

Яркие презентации наглядно иллюстрировали самые известные достопримечательности Туркменистана.

Также первокурсники приняли участие в национальных играх, продемонстрировав свои знания в области культуры и языка.

Мероприятие способствовало не только углублению знаний студентов о Туркменистане, но и сплотило коллектив, укрепило дружеские связи и зарядило позитивными эмоциями, отмечает источник.