Центр туркменского языка и культуры организовал для первокурсников АГУ цикл мероприятий
Центр туркменского языка и культуры организовал для студентов-первокурсников Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева цикл мероприятий, посвященных культуре и быту народа Туркменистана.
Как сообщается на сайте АГУ, студенты агро-биологического факультета вместе со студенческим активом землячества Туркменистана Астраханского филиала Ассоциации иностранных студентов знакомились с богатым культурным наследием и удивительной природой страны.
Яркие презентации наглядно иллюстрировали самые известные достопримечательности Туркменистана.
Также первокурсники приняли участие в национальных играх, продемонстрировав свои знания в области культуры и языка.
Мероприятие способствовало не только углублению знаний студентов о Туркменистане, но и сплотило коллектив, укрепило дружеские связи и зарядило позитивными эмоциями, отмечает источник.