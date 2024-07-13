Туркменские аниматоры приглашены на Международный фестиваль ANIMAFILM в Баку

После успешного участия в Международном фестивале анимационных фильмов в Анси (Франция), Туркменистан расширяет свое сотрудничество в сфере анимации. Как сообщили «Туркменпорталу» в управлении «Махабат» Государственного комитета по телевидению, радио и кинематографии Туркменистана, налажено внутреннее сотрудничество со странами-членами ТЮРКСОЙ, в рамках которого туркменские анимационные студии получили приглашение на престижный фестиваль в Азербайджане.

7-й Международный анимационный фестиваль ANIMAFILM, организуемый Ассоциацией анимации Азербайджана, пройдет со 2 по 6 октября 2024 года в Баку. Это мероприятие является уникальной платформой для профессионалов анимации, энтузиастов и студий, предоставляя им возможность участвовать в конкурсной программе.

Участники могут представить свои работы через онлайн-платформу FilmFreeway до 15 июля 2024 года. Фильмы должны быть созданы после 1 января 2023 года и содержать не менее 50% анимации. Организаторы не ограничивают участников в выборе техник анимации и тематики.

ANIMAFILM, являясь первым и единственным анимационным фестивалем в Азербайджане, с 2018 года служит местом встречи для творческой молодежи, режиссеров и анимационных студий. Фестиваль не только демонстрирует сотни анимационных фильмов, но и проводит мастер-классы, конференции, концерты и выставки, способствуя обмену опытом между местными и зарубежными мастерами анимации.