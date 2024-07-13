Рейтинг банков Туркменистана по числу пользователей услуги «Интернет-банк»

По состоянию на 1 июля 2024 года лидером по количеству зарегистрированных пользователей услуги «Интернет-банк» в Туркменистане стал ГКБТ «Дайханбанк», сообщается на сайте Центробанка Туркменистана.

Всего в стране зарегистрировано 1 099 835 пользователей данной услуги.

По данным регулятора, «Дайханбанк» имеет 403 112 зарегистрированных пользователей. На втором месте – ГКБТ «Туркменистан» (376 915 пользователей), на третьем – AКБТ «Туркменбаши» (180 650 пользователей).

Отметим, что «Дайханбанк» в основном работает с клиентами в регионах Туркменистана. Так, большая часть пользователей находится в Марыйском (161 936), Лебапском (89 177) и Дашогузском (69 815) велаятах.