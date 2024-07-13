Президент Туркменистана сменил руководителя Госкомитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии

Президент Сердар Бердымухамедов сменил руководителя Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана, передает TDH.

В соответствии с Указом, новым председателем Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана назначен Реджепов Мейлис Байраммырадович, занимавший до этого должность директора телеканала Aşgabat Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

Прежний руководитель Госкомитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Аширов Арслан Гурбанмаммедович освобождён от должности «по состоянию здоровья».

Выразив глубокую признательность Президенту Туркменистана за оказанное высокое доверие, М.Реджепов заверил главу государства, что приложит все усилия для успешного решения задач, стоящих перед Госкомитетом.