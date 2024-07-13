Посол Туркменистана в Анкаре встретился с замминистра иностранных дел Турции

11 июля чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Анкаре Мекан Ишангулыев встретился с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Ясин Экрем Серимом.

Стороны обозначили приоритетные направления туркмено-турецкой повестки дня, была подтверждена обоюдная заинтересованность в развитии взаимовыгодного двустороннего диалога, в том числе в политической и торгово-экономической сферах, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Состоялся обмен мнениями по проведению туркмено-турецких консультаций по консульским вопросам и активизации контактов в контексте расширения договорно-правовой базы двухстороннего сотрудничества.

Также собеседники обсудили вопросы проведения совместных мероприятий по случаю празднования 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, отмечает источник.