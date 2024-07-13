Назначен новый министр образования Туркменистана

Гурбангелдиев Джумамырат Шамырадович назначен новым министром образования Туркменистана. Соответствующий Указ Президент Сердар Бердымухамедов подписал в ходе расширенного по итогам шести месяцев 2024 года заседания Кабинета Министров, сообщает TDH.

На посту министра образования Туркменистана Джумамырат Гурбангелдиев сменил Байрамгуль Ораздурдыеву, которая была освобождена от должности в связи с назначением на пост вице-премьера по науке, образованию, здравоохранению и спорту.

Выразив глубокую признательность главе Туркменистана за оказанное высокое доверие, Дж.Гурбангелдиев заверил, что сделает всё от него зависящее для дальнейшего совершенствования возглавляемой сферы.

Джумамырат Гурбангелдиев родился в 1970 году в городе Туркменабат Лебапского велаята. В 1992 году окончил Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди. По специальности – историк, учитель права и обществознания.

Трудовой путь начал в 1992 году учителем истории в средней школе № 54 этрапа Гёроглы Дашогузского велаята. В период 1992–1998 годов – аспирант, старший научный сотрудник отдела востоковедения Инс­итута истории Академии наук Туркменистана.

В 1998 году – младший научный сотрудник отдела Института истории при Кабинете Министров Туркменистана. В 1998–2003 годах работал учителем истории и географии в Туркмено-турецкой школе-интернате города Ашхабад.

В период 2001–2003 годов – старший научный сотрудник Института истории при Кабинете Министров Туркменистана. В 2003–2008 годах занимал различные должности в редакции международного научно-популярного журнала «Miras» Государственного института культурного наследия народов Центральной Азии и Востока при Президенте Туркменистана.

С 2008 года по 2012 год – преподаватель, старший преподаватель кафедры гуманитарных и естественных наук Института международных отношений МИД Туркменистана.

В 2012–2013 годах – врио начальника по учебной части Института международных отношений МИД Туркменистана. В период 2013–2020 годов – проректор Института международных отношений МИД Туркменистана по учебной работе.

С июля 2020 года – ректор Института международных отношений МИД Туркменистана.

Награждён медалями «Watana bolan söýgüsi üçin» и «Gaýrat», а также юбилейными медалями «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna», «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» и «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyl­lygyna».