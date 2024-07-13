Литературное объединение «Гарагум» создано в сельскохозяйственном вузе Ашхабада

Литературное объединение «Гарагум» создано в Туркменском сельскохозяйственном университете имени С.А.Ниязова. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Объединение создано в целях приобщения учащихся к литературному наследию своего народа, воспитания патриотизма, гордости за родную историю, развития наставничества, выявления и поощрения талантливой молодежи, поддержки ее творческих инициатив, способностей и потенциала, обучения студентов литературному и ораторскому мастерству.

Открытие литературного объединения «Гарагум» приурочено к 300-летнему юбилею со дня рождения поэта-классика Махтумкули Фраги и направлено на широкую пропаганду среди молодежи творчества туркменских поэтов и писателей, выдающихся образцов классической, национальной и мировой литературы.

Ожидается, что творческие мероприятия привлекут талантливых студентов ТСХУ и других вузов страны. Кроме того, к деятельности Объединения и работе с молодежью будут привлечены преподаватели туркменских высших школ, современные писатели, поэты и журналисты, отмечает источник.