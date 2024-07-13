В Туркменистане назначен новый вице-премьер по науке, образованию, здравоохранению и спорту

Ораздурдыева Байрамгуль Мотыевна назначена новым вице-премьером Туркменистана по вопросам науки, образования, здравоохранения, спорта, молодёжи и общественности.

Соответствующий Указ Президент Сердар Бердымухамедов подписал в ходе расширенного по итогам шести месяцев 2024 года заседания Кабинета Министров, сообщает TDH.

На посту заместителя председателя Кабинета Министров Байрамгуль Ораздурдыева сменила Аманнепесова Нурмухаммета Какабаевича, который был освобожден от должности «в связи с переходом на другую работу».

Выразив сердечную признательность Президенту страны за оказанное высокое доверие, Б.Ораздурдыева заверила, что будет принимать все меры для выполнения поставленных перед данным комплексом первоочередных задач.

Байрамгуль Ораздурдыева родилась в 1975 году в городе Кизыл-Арват Балканского велаята. В 1996 году окончила Туркменский государственный университет имени Махтумкули. По специальности – юрист.

Трудовой путь начала в 1996 году преподавателем кафедры конституционного права ТГУ им. Махтумкули. В этом же вузе в период 1996–1998 годов проходила аспирантуру.

С 1998 года по 2014 год занимала различные должности в ТГУ им.Махтумкули. В 2013 году была избрана депутатом Меджлиса Туркменистана четвёртого созыва.

В 2014–2017 годах – заместитель министра образования по высшим и средним профессиональным учебным заведениям. В 2017–2024 годах – ректор Туркменского государственного университета имени Махтумкули. С февраля 2024 года – министр образования Туркменистана.

Награждена юбилейными медалями «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» и «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna».