 Туркменистан наращивает экспорт в Кыргызстан и Узбекистан

Согласно данным Госстатуправления Кыргызской Республики, внешнеторговый оборот между Кыргызстаном и Туркменистаном за первый квартал текущего года достиг $20 млн, увеличившись на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, передает сайт «Большая Азия».

Экспорт из Кыргызстана в Туркменистан вырос на 5,2%, составив $1 млн. Импорт туркменских товаров в Кыргызстан значительно увеличился – на 38,1%, достигнув $19,1 млн.

Узбекское статистическое агентство сообщает о росте товарооборота между Узбекистаном и Туркменистаном на 23% – до $455,5 млн за аналогичный период. Экспорт из Туркменистана в Узбекистан вырос на 36%, составив $407,5 млн.

Однако импорт Туркменистана из Узбекистана сократился на 30% – с $69,2 млн до $48 млн за январь-май текущего года по сравнению с прошлым годом. В результате Туркменистан занял 7-е место среди торговых партнёров Узбекистана.