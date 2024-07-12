Туркменистан вводит систему онлайн-уведомлений для ускорения пересечения границы

С июля 2024 года Государственная таможенная служба Туркменистана внедрила новый механизм для ускорения прохождения границы. Теперь участники внешнеэкономической деятельности и транспортно-логистические компании могут предоставлять предварительную электронную информацию о транспортных средствах и товарах, предназначенных для ввоза на таможенную территорию страны.

Новая система позволяет заранее уведомлять пограничные таможенные органы о предстоящем пересечении границы, независимо от точки входа в Туркменистан. Это позволяет оптимизировать процедуру таможенного оформления и сократить время ожидания на границе.

Транспортные средства и товары, о которых была предоставлена предварительная информация, будут обработаны в порядке очереди, что обеспечит плавное и беспрепятственное перемещение грузов и транспортных средств через границу.