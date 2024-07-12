 Состоялась жеребьевка Кубка Туркменистана по футболу

Сегодня в конференц-зале Федерации футбола Туркменистана состоялась жеребьевка Кубка Туркменистана 2024 года. В борьбе за трофей в этом сезоне примут участие девять команд Высшей лиги: «Аркадаг», «Алтын асыр», «Ахал», «Ашхабад», «Шагадам», «Небитчи», «Мерв», «Энергетик» и «Копетдаг».

Как сообщает сайт ФФТ, по регламенту турнира, в предварительном раунде сыграют «Мерв» и «Шагадам» – команды, занявшие последние места в прошлогоднем чемпионате. Победитель этого раунда встретится с «Алтын асыром» в четвертьфинале. Матчи предварительного этапа запланированы на 11 и 14 августа.

Четвертьфинальные пары определены следующим образом: «Аркадаг» против «Энергетика», «Небитчи» против «Ашхабада» и «Ахал» против «Копетдага».

Первые матчи четвертьфинала состоятся 24 и 25 августа, а ответные игры – 2 и 3 сентября.

Полуфинальные встречи намечены на 12 и 13 сентября. Даты ответных полуфинальных матчей и финала будут объявлены позднее.

Действующим обладателем Кубка Туркменистана является «Аркадаг». Подопечные Владимира Байрамова в финальном матче одержали победу над командой «Ахал» со счетом 3:0.