 Представители системы здравоохранения Туркменистана участвуют в курсах ВОЗ в Астане

Фото: МИЦ

Специалисты системы здравоохранения Туркменистана принимают участие в курсах Европейского бюро ВОЗ по успешным навыкам управления в организации здравоохранения, которые проходят в Астане.

В мероприятии принимают участие представители общественного здравоохранения из восьми стран европейского региона ВОЗ, сообщает МИЦ со ссылкой на минздрав Республики Казахстан.

Учебный курс, направленный на укрепление лидерского потенциала специалистов в области здравоохранения, разработан в рамках Европейской программы работы ВОЗ на 2020-2025 годы.

Программа курса включает интенсивное обучение и обмен опытом между участниками, направленные на развитие навыков управления и стратегического планирования, что позволит эффективно реагировать на вызовы, стоящие перед общественным здравоохранением в современных условиях.