Марыйские хлеборобы выполнили план по заготовке пшеницы

Марыйский велаят завершил уборочную страду, собрав более 345 тысяч тонн пшеницы. Хлеборобы выполнили свои договорные обязательства по заготовке продовольственной пшеницы.

Успешному проведению уборочной страды способствовало круглосуточное функционирование высокопроизводительной сельхозтехники. Труженики полей получили всестороннюю поддержку от государства: своевременное предоставление технических услуг, минеральных удобрений, качественных семян и средств защиты от вредителей сельхозкультур, а также регулярное приобретение современной техники.

Ранее о выполнении своих контрактных обязательств сообщили земледельцы всех остальных велаятов, в частности известно, что земледельцы Дашогузского велаята собрали более 270 тысяч тонн зерна, Ахалского – более 400 тысяч тонн, Лебапского – свыше 310 тысяч тонн.

Хлеборобы Марыйского велаята выразили Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову благодарность за поддержку аграрного сектора и заверили, что и впредь будут трудиться с полной самоотдачей, наращивая объемы производимой сельхозпродукции.