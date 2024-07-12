 Красный Полумесяц Туркменистана и ЮНФПА подписали меморандум о взаимопонимании

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В Ашхабаде, в рамках мероприятия по презентации глобального доклада «Народонаселение мира в 2024 году», состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Национальным обществом Красного Полумесяца Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения.

Документом подтверждается обоюдная заинтересованность сторон в дальнейшем сотрудничестве по достижению общих целей.

Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана (НОКПТ) было создано в 1926 году. Это одна из старейших гуманитарных общественных организаций страны. Организация осуществляет свою деятельность на всей территории Туркменистана через широкую сеть велаятских, городских и этрапских отделений.