 В культурно-парковом комплексе «Махтумкули Фраги» в Ашхабаде состоялась творческая встреча

Фото: газета НТ

Творческая встреча туркменских поэтов, писателей и представителей средств массовой информации состоялась в культурно-парковом комплексе «Махтумкули Фраги». Об этом сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры, Государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и хякимлик города Ашхабада.

У подножия величественного памятника классику туркменской литературы молодые журналисты и поэты читали стихи и произведения, посвящённые Махтумкули Фраги.

Участники творческой встречи отметили, что такие мероприятия позволяют сохранить и продолжить традиции туркменской культуры и литературы, укрепляют любовь к родному языку и помогают воспитанию патриотических чувств у подрастающего поколения.