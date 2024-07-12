 В Ашхабаде презентован глобальный доклад «Народонаселение мира в 2024 году»

В Ашхабаде, в отеле Ýyldyz сегодня состоялась презентация глобального доклада «Народонаселение мира в 2024 году», приуроченная к ежегодно отмечаемому в этот день Всемирному дню народонаселения.

Как сообщает ТДХ, мероприятие было организовано совместными усилиями Представительства Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане и Правительства страны.

На форум были приглашены члены Меджлиса, сотрудники МИД, ряда министерств и ведомств, Академии государственной службы при Президенте Туркменистана, Института государства, права и демократии, Национального общества Красного Полумесяца, СМИ, а также руководители дипломатических миссий зарубежных государств, аккредитованных в нашей стране.

Как подчёркивали выступающие, широкое празднование Всемирного дня народонаселения, учреждённого в декабре 1990 года специальной Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, исключительно важно для привлечения внимания международной общественности к актуальным вопросам народонаселения в контексте планов и программ мирового и национального развития, а также поиску решения общих проблем.

На это нацелен и Глобальный доклад народонаселения мира в 2024 году, суть которого отражает его название «Переплетённые судьбы, нити надежды: Устранение неравенства в области репродуктивного здоровья и прав».

Документ, дающий общее представление о нынешней ситуации в мире и проблемах, с которыми сталкиваются сегодня жители разных стран, высвечивает вопросы первостепенной для человечества важности. Прежде всего, это касается расширения прав и возможностей женщин в области репродуктивного здоровья.

Как известно, в этом году мир отмечает тридцатую годовщину Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) в Каире, где было подписано основополагающее глобальное соглашение, обязывающее обеспечить лучшее здоровье, права и выбор для всех. Эта приоритетная задача способствовала дальнейшему значительному прогрессу в данном направлении и вошла в мировую Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.