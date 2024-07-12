 Валентина Мередова представит Туркменистан в легкой атлетике на Олимпиаде-2024 в Париже

Валентина Мередова, многократная чемпионка и рекордсменка Туркменистана в спринте, будет представлять страну на XXXIII Олимпийских играх 2024 года в Париже. Она выступит в забеге на 100 метров.

39-летняя Мередова в последние годы демонстрирует стабильно высокие результаты на национальных и международных турнирах. В начале этого года на чемпионате Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях в Тегеране она установила новый национальный рекорд в беге на 60 метров, пробежав дистанцию за 7,44 секунды, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Спортивная карьера Валентины началась почти 27 лет назад, когда ее талант заметила школьный учитель физкультуры. Сейчас она готовится к Олимпиаде под руководством старшего тренера национальной сборной Баймурада Аширмурадова.

Это будет вторая Олимпиада для Мередовой – она уже представляла Туркменистан на Играх 2008 года в Пекине. Из недавних достижений спортсменки – серебряная медаль в эстафете 4х100 метров и бронзовая на 100-метровке на открытом чемпионате Центральной Азии по легкой атлетике в мае этого года в Ташкенте.

Председатель Федерации легкой атлетики Туркменистана Хаджимырат Рахманов отметил, что Мередова заслужила право представлять страну на Олимпиаде благодаря своему волевому характеру и умению выкладываться на все 100 процентов.

Предварительные соревнования на 100-метровой дистанции, в которых выступит Валентина Мередова, состоятся 2 августа.