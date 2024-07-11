 Хлеборобы Ахалского и Лебапского велаятов Туркменистана выполнили план по сбору зерна

Хлеборобы Ахалского и Лебапского велаятов Туркменистана добились значительного успеха, выполнив государственный план по сбору зерна.

Как передает TDH, труженики полей собрали более 400 и 310 тысяч тонн пшеницы соответственно, превысив договорные обязательства.

Отчитываясь о достижениях, фермеры выразили благодарность Президенту Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову за поддержку и создание благоприятных условий для аграрного сектора.

Благодаря государственной поддержке, включая предоставление технических услуг, удобрений, качественных семян и средств защиты растений по льготным ценам, а также закупку современной техники и своевременные расчёты с производителями, земледельцы смогли достичь выдающихся результатов в текущем сельскохозяйственном сезоне.

Отмечается, что земледельцы Балканского и Дашогузского велаятов первыми в стране выполнили контрактные обязательства.