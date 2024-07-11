 Туркменистан участвует в 65-й сессии Ассамблеи стран-членов ВОИС

Делегация Туркменистана принимает участие в 65-й сессии Ассамблеи стран членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которая проходит с 9 по 17 июля в Женеве.

Делегацию Туркменистана на форуме возглавляет руководитель Государственной службы по интеллектуальной собственности Министерства финансов и экономики. Об этом сообщает пресс-служба постпредства Туркменистана при Отделении ООН в Женеве.

В ходе серии многосторонних заседаний будут обсуждены вопросы, связанные с вызовами в сфере защиты интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав, поощрения продвижения инновационных технологий и искусственного интеллекта.

Во время двусторонних встреч, запланированных туркменской делегацией на полях Ассамблеи, станут приоритеты «Программы развития системы интеллектуальной собственности в Туркменистане на 2021-2025 годы».

В рамках форума также состоятся мероприятия по празднованию 30-летия Евразийской патентной организации (ЕАПО), в том числе заседание Административного совета.

Как известно, Туркменистан первым присоединился к Евразийской патентной конвенции, и в настоящее время председательствует в Административном Совете ЕАПО. Заседание данного исполнительного органа впервые пройдет в Туркменистане в 2025 году.