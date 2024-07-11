 Туркменистан и ЕС обсудили дальнейшее укрепление транспортного сотрудничества

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В ходе встречи посла Туркменистана в Бельгии Сапара Пальванова с представителями Европейской комиссии по международному партнерству и Европейской службы внешних действий были обсуждены возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между ЕС и Туркменистаном в области международного сотрудничества.

Как сообщает издание newscentralasia.net со ссылкой на туркменское посольство, на встрече присутствовали Хенрик Хололей, советник Генерального директората Европейской комиссии по международному партнерству (DG INTPA), директор DG INTPA Петерис Устубс и Андреа Росси из Европейской службы внешних действий.

Подчеркнув роль Туркменистана как надежного транспортного моста между Азией и Европой, стороны отметили значительный прогресс в межрегиональном сотрудничестве ЕС и Центральной Азии в сфере транспорта и отметили активную позицию Туркменистана в данном направлении.

Важной темой обсуждения стала предстоящая встреча министров транспорта ЕС и Центральной Азии, которая пройдет в Туркменистане. Встреча будет нацелена на запуск координационной платформы ЕС-ЦА в сфере транспорта. Ожидается, что эта инициатива поспособствует развитию транспортной инфраструктуры и улучшению логистических связей между регионами, отмечает источник.