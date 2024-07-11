 Представители вузов Туркменистана обсудили ключевые показатели эффективности

Фото: turkmenistan.gov.tm

Онлайн-семинар на тему ключевых показателей эффективности (KPI) был проведен для представителей высших учебных заведений Туркменистана.

Семинар организовал Туркменский государственный институт экономики и управления при поддержке Министерства образования страны.

Во встрече приняли участие представители руководства, профессорско-преподавательских составов и студенты вузов, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Кey performance indicators (KPI) или ключевые показатели эффективности — это числовые показатели деятельности, которые помогают измерить степень достижения целей или оптимальности процесса, а именно: результативность и эффективность.

Участники обменялись мнениями и поделились опытом использования современного программного обеспечения с целью формирования модели управления на основе KPI — ключевых показателей эффективности.

В результате проведения онлайн-семинара участники получили подробную информацию и значительно расширили знания о KPI, а также ознакомились с методами их эффективного использования в управленческой деятельности.