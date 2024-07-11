 Делегаты Туркменистана участвуют в тренинге по цифровизации здравоохранения в Берлине

Фото: turkmenistaninfo.gov.tm

Представители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Странового офиса ВОЗ в Туркменистане принимают участие в тренинге по поддержке цифровизации информационных систем здравоохранения, который проходит в Берлине.

Как сообщает МИЦ, тренинг нацелен на получение соответствующих навыков и знаний, необходимых для полноценного использования возможностей в области цифровизации здравоохранения.

В ходе тренинга идет обсуждение лучших международных практик.

Цифровизация систем здравоохранения призвана повысить качество оказываемых медицинских услуг в краткосрочной и долгосрочной перспективе, усилить клиническую, социальную и экономическую эффективность, а также доступность медицинской помощи.

Тренинг, финансируемый Европейским Союзом, продлится до 12 июля.