 В Ашхабаде прошел городской этап телеконкурса молодых исполнителей Ýaňlan, Diýarym!

Фото: МИЦ

В Ашхабаде состоялся городской этап традиционного в Туркменистане телевизионного конкурса среди молодых исполнителей Ýaňlan, Diýarym! («Звучи, моя Отчизна!»). Об этом сообщает МИЦ.

Творческое состязание прошло под открытым небом на площади перед монументом «Ашхабад».

В городском этапе приняли участие 10 молодых исполнителей, победивших в предварительных турах конкурса.

По итогам двое конкурсантов вышли в финал и получили право на участие в финальном туре на уровне страны.

Телевизионный конкурс Ýaňlan, Diýarym!, ежегодно организуемый к Дню независимости Туркменистана, имеет огромное значение для совершенствования творческих способностей молодёжи, увлекающейся пением.