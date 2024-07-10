 1-й том книги «Лекарственные растения Туркменистана» переведен на персидский язык

Фото: МИЦ

В Медицинском университете «Машад» Исламской Республики Иран состоялась презентация первого тома книги Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана», переведенной на персидский язык.

Об этом сообщает МИЦ со ссылкой на туркменское посольство в ИРИ.

В ходе презентации выступающие отметили, что данная научная энциклопедия вызвала огромный интерес среди иранских врачей. Её перевод на персидский язык будет полезен читателям в Иране.

Выход в свет научного труда «Лекарственные растения Туркменистана» на персидском языке является значимым событием в дальнейшем углублении и наращивании плодотворного межгосударственного сотрудничества, отмечает источник.