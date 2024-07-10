 Туркменский экипаж – призер российского этапа ралли «Шелковый путь» 2024

Завершился российский этап международного ралли «Шелковый путь» 2024, проходивший в живописных ландшафтах Горного Алтая. Спецучасток на высоте 1740-2400 метров над уровнем моря потребовал от участников особой подготовки техники.

В зачете внедорожников класса «Т2» туркменский экипаж показал высокий результат. Братья Мердан и Шохрат Тойлыевы, представляющие агентство «Туркменавтоулаглары», заняли почетное третье место. Первое место досталось экипажу Андрея Сушенцова и Александра Щанова, второе – Антону Мельникову и Антону Николаеву, сообщает сайт Агентства.

Стоит отметить, что в классе «Т2» выступают 7 экипажей, 3 из которых представляют Федерацию автомобильного спорта Туркменистана.

Ралли «Шелковый путь» продолжится до 15 июля. Участникам предстоит преодолеть спецучастки на территории Монголии, которые и определят окончательных победителей гонки.