 Туркменские паломники завершили хадж в Мекку и Медину

Группа паломников из Туркменистана совершила хадж в Саудовскую Аравию, посетив священные места ислама. Вчера последние участники группы благополучно вернулись на родину, сообщает TDH.

Во время Курбан байрама, одного из важнейших праздников в исламе, представители всех пяти велаятов и столицы Туркменистана присоединились к миллионам паломников со всего мира в Мекке и Медине для участия в ритуалах поклонения священной Каабе и выполнения других традиционных обрядов.

Паломники прибыли в Международный аэропорт Ашхабада на специальном рейсе и были доставлены на современных автобусах к мечети Hezreti Omar, расположенной в жилом комплексе Парахат–7. У входа в мечеть их тепло встретили родные и близкие

Отмечается, что во время хаджа, совпавшего с благословенным Курбан байрамом, паломники принесли курбанлык-садака, молясь за благополучие страны.

Также были подняты молитвы за упокоение душ бабушки и дедушки Президента Туркменистана – Огулабат и Мяликгулы Бердымухамедовых.