Туркменистан активно реализует программные реформы для развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В результате недавних буровых работ на крупнейшем газовом месторождении страны «Galkynyş» был достигнут значительный промышленный газовый поток, сообщает TDH.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркивает амбициозные задачи перед ТЭК, включая поисково-разведочные работы для открытия новых месторождений, увеличение добычи и переработки углеводородов, а также диверсификацию путей поставки энергоресурсов на мировые рынки. Важную роль играет внедрение инноваций в нефтегазовой отрасли, бурение и ремонт скважин, с привлечением зарубежных специализированных компаний и инвестиций.

Современные технологические разработки используются на всех этапах производственного процесса в газовой отрасли, от разведки новых месторождений до транспортировки и хранения углеводородов, обеспечивая надежную поставку к конечным потребителям.

Ключевые задачи включают создание инновационного производства для переработки углеводородов и повышение экспортного потенциала ТЭК через диверсификацию. Это также охватывает освоение новых месторождений и развитие сети трубопроводов для транспортировки энергоресурсов, а также расширение использования цифровых технологий в геологоразведке, включая 3D- и 4D-моделирование.

Благодаря значительным запасам природного газа и выгодному географическому положению, Туркменистан создает предпосылки для расширения партнерства в энергетической сфере. Технологическая модернизация инфраструктуры способствует укреплению этого сотрудничества.

Газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, строительство которого продолжается, является важной частью энергетической стратегии страны. Она также направлена на улучшение и расширение возможностей ТЭК и создание новой системы поставок энергоресурсов на мировой рынок.

Крупные инвестиционные проекты в энергетической сфере направлены не только на удовлетворение экономических интересов, но и на укрепление региональной и глобальной безопасности, а также на повышение благосостояния населения.

Открытие нового газового потока является ярким примером успешной реализации стратегии по укреплению позиций ТЭК Туркменистана на мировом энергетическом рынке и развития инфраструктурных проектов.