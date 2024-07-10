Туркменистан и Иран обсудили продление времени работы таможенных постов Артык-Лотфабад

Туркменистан обсудил с Ираном продление времени работы таможенных постов Артык-Лотфабад.

Как сообщает Государственная таможенная служба Туркменистана, туркменская делегация в составе представителей таможенной, пограничной и миграционной служб, агентств «Туркменавтоулаглары» и «Туркмендемирёллары» посетила таможенный пост в Лотфабаде (провинция Разави Хорасан, Иран) для участия во второй встрече пограничных ведомств двух стран.

С иранской стороны присутствовали начальник и сотрудники таможенного поста Лотфабад, руководители соответствующих ведомств муниципалитета провинции Разави Хорасан, а также представители Министерства внутренних дел по паспортно-визовым вопросам.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы продления времени работы таможенных постов Артык-Лотфабад в период с ноября по январь, разработки механизма взаимного обмена данными, а также ускорения оформления виз для водителей грузовиков с обеих сторон.

В то же время стороны также рассмотрели возможности железнодорожного перехода Лотфабад.

Представитель Государственной таможенной службы Туркменистана проинформировал участников встречи о вступлении в силу правил предварительного уведомления, согласно которым перевозчики с 1 июня 2024 года смогут предоставлять таможенным органам информацию о товарах до их ввоза в страну.