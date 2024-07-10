 Сборная Туркменистана сыграет в матче за 5-е место на молодёжном чемпионате CAFA-2024

Футболисты сборной Туркменистана (до 20 лет) встретятся с командой Афганистана в матче за 5-е место на чемпионате Центральноазиатской футбольной Ассоциации (CAFA) среди молодёжных команд, который проходит в Джалал-Абаде (Кыргызстан). Игра состоится в четверг, 11 июля.

В финале турнира сыграют сборные Ирана и Кыргызстана, а матч за 3-е место пройдёт между Таджикистаном и Узбекистаном.

Ранее сообщалось, что на групповом этапе подопечные Довлетмурада Аннаева уступили Узбекистану (2:3) и Ирану (0:3).

Напомним, впереди у туркменской команды (U-20) – отборочный раунд Кубка Азии 2025 года. Квалификационные матчи пройдут с 25 по 29 сентября в Бишкеке. Соперниками Туркменистана в группе «I» станут команды Японии, Кыргызстана и Мьянмы.