 Сборная Туркменистана начала подготовку к шахматной Олимпиаде

Мужская и женская сборные Туркменистана по шахматам проходят учебно-тренировочные сборы в Анталии (Турция) с 1 по 12 июля в рамках подготовки к 45-й Всемирной шахматной олимпиаде, которая состоится в сентябре в Венгрии.

Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат Туркменистана, руководит процессом подготовки международный гроссмейстер Василий Иванчук, чемпион мира по рапиду (2016) и блицу (2007), четырехкратный победитель всемирных шахматных олимпиад. В тренировках женской сборной также участвует международный мастер из Турции Окан Озсакаллиоглу.

Сборы организованы профессиональной шахматной академией Satranc365 под руководством международного мастера Мелиха Юртсевена. В них принимают участие ведущие шахматисты Туркменистана, включая международного гроссмейстера Мейлиса Аннабердиева, международного мастера Сапармурата Атабаева, действующую чемпионку Туркменистана среди женщин кандидата в мастера FIDE Мерьем Агаджанову, чемпионку 2023 года мастера ФИДЕ среди женщин Лалу Шохрадову, ее сестру Лейлу Шохрадову и других.

Программа сборов охватывает все аспекты шахматного мастерства: работу над типовыми позициями, развитие позиционного мышления, изучение современных дебютов, а также нюансы миттельшпиля и эндшпиля. Особое внимание уделяется совершенствованию относительно слабых сторон игры туркменских шахматистов.

6 июля в рамках подготовки мужская сборная Туркменистана провела товарищеский матч с организаторами сборов, одержав победу со счетом 5,5 – 2,5.

Вместе с игроками повышает квалификацию и тренерский штаб национальной сборной, уделяя особое внимание расширению методического арсенала и разработке новых упражнений для развития позиционного понимания.