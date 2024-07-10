 Представители Туркменистана примут участие в первом форуме «Север-Юг» в Актау

Представители Туркменистана примут участие в первом транспортном торгово-экспортном форуме «Север-Юг», который пройдет 19-20 июля в Актау.

Форум будет проходить под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина, сообщает МИЦ со ссылкой на ElDala.kz.

Среди участников — представители государственных органов и государственно-частных организаций, деловые круги, железнодорожные администрации, производители, экспортеры, транспортно-логистические компании из Азербайджана, Армении, Афганистана, Беларуси, Индии, Ирана, Омана, Пакистана, России, Сирии, Туркменистана и ОАЭ.

На повестке обсуждений форума вопросы о развитии железнодорожных, автомобильных маршрутов и портов, а также другие аспекты логистики.В рамках встречи пройдет выставка «Торгово-экспортный потенциал Казахстана».

Для участников форума будет предоставлена возможность провести деловые переговоры и посетить порты Актау и Курык, отмечает источник.