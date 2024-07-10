 Опубликован список избранных депутатов в Парламент Туркменистана

Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане обнародовала результаты выборов депутатов Меджлиса Туркменистана, состоявшихся 7 июля 2024 года. Выборы проводились в трех избирательных округах Ашхабада для замещения досрочно выбывших депутатов.

По итогам голосования избраны следующие кандидаты:

По избирательному округу №1 Garaşsyzlyk: Реджеп Базаров – управляющий делами Аппарата Халк Маслахаты Туркменистана, исполнительный директор и вице-президент Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, заместитель Президента Гуманитарной ассоциации туркмен мира.

По избирательному округу №2 Bitaraplyk: Кулыев Максат Ходжамурадович – прокурор Отдела контроля за исполнением законов в транспортных средствах прокуратуры города Ашхабада .

. По избирательному округу №6 Köpetdag: Моллабердиев Еныш Джумагелдиевич – ведущий консультант Отдела по кадрам и контроля исполнения Министерства Адалат Туркменистана.

Напомним, из 86 641 зарегистрированного избирателя в голосовании приняли участие 79 121 человек, что составило 91,32% явки.

Всего были зарегистрированы 9 кандидатов в депутаты парламента Туркменистана, в том числе два от Демократической партии Туркменистана, один от Партии промышленников и предпринимателей, два кандидата от Аграрной партии Туркменистана и четыре выдвиженца от инициативных групп граждан.

За соблюдением всех требований свободного и демократичного избирательного процесса проследили 76 национальных наблюдателей, назначенных и зарегистрированных политическими партиями и общественными объединениями.