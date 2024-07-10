 Делегация Туркменистана посетила Беларусь с ознакомительным визитом

Фото: newscentralasia.net

Представители межведомственной рабочей группы по разработке и выполнению Национальных планов действий Туркменистана по противодействию торговле людьми посетила Беларусь с ознакомительным визитом.

Визит проходил с 26 июня по 2 июля, сообщает издание newscentralasia.net.

Туркменские делегаты ознакомились с опытом работы своих коллег в сфере противодействия торговле людьми в рамках проекта Международной организации по миграции в Туркменистане «Укрепление правовой базы Туркменистана по противодействию торговле людьми с учетом расширения возможностей молодежи и женщин».

Состоялись встречи с представителями Департамента по гражданству и миграции и Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Также в рамках визита состоялось знакомство с деятельностью Международного учебного центра Академии МВД Беларуси, Центра безопасности жизнедеятельности МЧС Республики Беларусь, работой «горячей линии» на базе национальной неправительственной организации «Клуб деловых женщин» города Бреста и Реабилитационного центра Международной организации по миграции в Минске.

Кроме того делегаты ознакомились с деятельностью Пограничной службы по идентификации жертв торговли людьми на стадии въезда и выезда из страны в национальном аэропорту Минска.

По словам членов делегации Туркменистана, белорусский опыт в противодействии торговле людьми будет учтен при реализации нового Национального плана действий Туркменистана по борьбе с торговлей людьми, работа над которым в настоящее время завершается при поддержке МОМ в Туркменистане.