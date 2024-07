 Делегаты Туркменистана принимают участие в проекте «Летний университет» в Казани

Фото: kpfu.ru

Проект «Летний университет» распахнул свои двери 8 июля в ИТ-парке имени Башира Рамеева в городе Казани. В проекте принимает участие также делегаты из Туркменистана: преподаватель кафедры мировых языков ИМО МИД, а также 5 студентов от Туркменского государственного института экономики и управления и ИМО МИД. Об этом сообщает «Туркменистан: золотой век».

Проект реализуется Казанским федеральным университетом при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и ФГАНУ «Социоцентр».

Как отметил на открытии мероприятия проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев, в этом году на участие в проекте «Летний университет» поступило 3000 заявок от представителей высших учебных заведений из разных стран мира. В результате, к участию были приглашены 400 студентов из 13 стран.

Для гостей мероприятия подготовлена насыщенная двухнедельная программа, которая будет проходить по следующим направлениям: «Искусственный интеллект и информационные технологии Prompt-engineering»; «Технологии будущего: физика и инженерия»; «Язык. Культура. Творчество»; «Архитектура. Дизайн. Урбанизм»; Business Analytics 5.0: Design and Development of Information Panels with Yandex Data Lens (на английском языке); BRICS+: New Trends in International Relations (на английском языке).

Федеральный проект «Летний университет» был запущен в 2021 году по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ и направлен на популяризацию российского образования за рубежом, установление межличностного, межкультурного и межнационального общения, развитие связей между странами, российскими и иностранными студентами, отмечает источник.