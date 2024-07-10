 Главы МИД Туркменистана и Казахстана обсудили двустороннее сотрудничество

В Астане состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и Казахстана – Рашида Мередова и Мурата Нуртлеу. Об этом сообщает МИЦ Туркменистана.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр двустороннего сотрудничества, включая политическую, торгово-экономическую, транспортно-транзитную, энергетическую и культурно-гуманитарную сферы. Министры также согласовали график предстоящих международных встреч на высшем уровне.

М.Нуртлеу поздравил коллегу с успешным проведением Дней культуры Туркменистана в Казахстане и открытием в Астане памятника туркменскому поэту Махтумкули Фраги.

Напомним, 4 июля, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казахстан с рабочим визитом. Национальный Лидер туркменского народа выступил на встрече в формате ШОС+ и принял участие в церемонии открытия памятника Махтумкули в Астане.